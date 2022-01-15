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Spor

Borussia Dortmund, Freiburg'u farklı yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 5-1 yendi.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 09:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:13
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftasının açılış maçında Freiburg'u Signal Iduna Park'ta konuk etti.

Üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund 14. ve 29. dakikalarda Thomas Meunier, 45+1. ve 75. dakikada Erling Haaland ve 86. dakikada Mahmoud Dahoud'un golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Freiburg'un tek golü 61. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde 40 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

Freiburg ise 30 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

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