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Spor

Borussia Dortmund galibiyete hasret kaldı

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 01:24 - Güncelleme:
Borussia Dortmund galibiyete hasret kaldı
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Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.

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