8 Kasım 2025 Cumartesi
  Borussia Dortmund galibiyeti son dakikada kaçırdı
Spor

Borussia Dortmund galibiyeti son dakikada kaçırdı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Hamburg ile deplasmanda karşılaştı. Maçın son dakikalarına önde giren sarı siyahlılar uzatma anlarında yediği gole engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 20:12
Borussia Dortmund galibiyeti son dakikada kaçırdı
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Hamburg'a konuk oldu.

Volksparkstadion'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dortmund'un golünü 64. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti. Hamburg'a beraberliği getiren golü ise 90+7. dakikada Königsdörffer attı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 21'e yükseltti ve üçüncü sırada konumlandı. Hamburg ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Hamburg, Augsburg'a konuk olacak.

