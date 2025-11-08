Borussia Dortmund galibiyeti son dakikada kaçırdı

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Hamburg'a konuk oldu.
Volksparkstadion'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Dortmund'un golünü 64. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti. Hamburg'a beraberliği getiren golü ise 90+7. dakikada Königsdörffer attı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 21'e yükseltti ve üçüncü sırada konumlandı. Hamburg ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Dortmund, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Hamburg, Augsburg'a konuk olacak.