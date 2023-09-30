Borussia Dortmund, Hoffenheim engelini üç golle aştı

Bundesliga 6. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.
PreZero Arena'da oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Füllkrug, 45+3. dakikada Marco Reus ve 90+5. dakikada Ryerson kaydetti. Hoffenheim'ın golünü 25. dakikada penaltıdan Kramaric attı.
Hoffenheim'de Ozan Kabak, Dortmund'da ise Salih Özcan maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Hoffenheim ise 4 maç aradan sonra kaybetti.
Konuk ekip bu galibiyetin ardından puanını 14'e çıkardı. Hoffenheim ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Werder Bremen'e konuk olacak. Dortmund ise Union Berlin'i ağırlayacak.