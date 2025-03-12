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Spor

Borussia Dortmund ile Salih Özcan'ın yolları ayrılıyor

Almanya Bundesliga'da bu sezon zirveden uzak kalan Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişim yapmak istiyor. Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan'ın da sezon sonunda ayrılabilecek isimlerden biri olduğu yazıldı.

12 Mart 2025 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Borussia Dortmund ile Salih Özcan'ın yolları ayrılıyor
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Almanya Bundesliga'da bu sezon zirveden uzak kalan Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişim yapmak istiyor.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan'ın da sezon sonunda ayrılabilecek isimlerden biri olduğu yazıldı.

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen 27 yaşındaki futbolcuyla bu tarihten daha önce yollarını ayırabilir.

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiralamış ancak ara transfer döneminde milli futbolcuyu takıma geri çağırmıştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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