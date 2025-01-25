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Spor

Borussia Dortmund ile Werder Bremen yenişemedi

Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Borussia Dortmund ile Werder Bremen yenişemedi
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Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Nuri Şahin'in görevden alınması sonrası ilk maçına çıkan Dortmund, 21. dakikada Nico Schlotterbeck'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Sahada 1 kişi eksik kalan Dortmund, 28. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle öne geçti. 51. dakikada Marco Friedl'ın kendi kalesine golüyle fark 2'ye çıktı.

Werder Bremen, 65. dakikada Leonardo Bittencourt ve 72. dakikada Marvin Ducksch'un golüyle skora eşitliği getirdi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 26, Werder Bremen ise 27 puana yükseldi.

Ligde 3 maç sonra puan alan Dortmund, gelecek hafta Heidenheim deplasmanında galibiyet arayacak. Werder Bremen ise sahasında Mainz'ı ağırlayacak.

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