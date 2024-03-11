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Spor

Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu tutmak istiyor

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jadon Sancho'nun kira süresini uzatmak istiyor.

11 Mart 2024 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu tutmak istiyor
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'yu takımda tutmanın yollarını arıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sancho'yu takımda tutmak isteyen Dortmund, Manchester United'a iki farklı teklif ile gidecek. İlk teklif; bu sezon sonuna kadar olan kiralık anlaşmanın gelecek sezon sonuna kadar uzatılması yönünde yapılacak.

MALEN İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Bu teklifin kabul edilmemesi durumunda ise Dortmund'un anlaşmaya Donyell Malen'i katabileceği ve Malen artı bir miktar para karşılığında Sancho'yu kalıcı olarak takıma katabileceği ifade edildi.

23 yaşındaki Jadon Sancho, bu sezon Borussia Dortmund formasıyl çıktığı 12 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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