Borussia Dortmund, Karim Adeyemi ile anlaşmaya vardı

Performansıyla birçok kulübün gözdesi haline gelen Salzburg forveti Karim Adeyemi için önemli bir iddia geldi.

Sky Sport'un haberine göre, Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Haberde Kulüp ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşıldığı ve transferin resmi imzaya kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Borussia Dortmund'un Adeyemi için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Genç yıldız bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 39 maçta, 20 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.