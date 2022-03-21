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Spor

Borussia Dortmund, Köln deplasmanında 1 puana razı oldu

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Köln ile 1-1 berabere kaldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:03 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:03
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Bundesliga 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Dortmund'a puanı getiren golü 8. dakikada Marius Wolf kaydederken, Köln'ün golü 36. dakikada Sebastian Andersson'dan geldi.

Dortmund iki maç aradan sonra yaşadığı bu puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sarı siyahlı ekipte adı sık sık dev kulüplerle anılan Erling Haaland, 87. dakikada yerini Reinier'e bıraktı.

Bu sonuçla Dortmund, puanını 57'yaptı. Köln ise 40 puana ulaştı.

Ligin 28. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk edecek. Köln ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

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