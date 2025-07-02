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Spor

Borussia Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Alman ekibi Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçında Monterrey'i 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin Atlanta kentinde oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Meksika ekibi Monterrey karşı karşıya geldi.

Gineli forvet Sehrou Guirassy, 14 ve 24. dakikada kaydettiği gollerle Dortmund'a galibiyeti getiren isim oldu.

Monterrey'in tek golü ise 48. dakikada Meksikalı forvet German Berterame'den geldi.

Borussia Dortmund, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Juventus'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

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