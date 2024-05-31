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Spor

Borussia Dortmund kupayı 2. kez müzesine götürmek istiyor

Yarın akşam Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Borussia Dortmund 2. kez kupayı müzesine götürmek istiyor.

31 Mayıs 2024 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Borussia Dortmund kupayı 2. kez müzesine götürmek istiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, kupayı ikinci kez müzesine götürmeye çalışacak.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, grup aşamasında Paris Saint-Germain'e (PSG), çeyrek finalde ise Atletico Madrid'e mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

"ÖLÜM GRUBU"NDAN LİDER ÇIKTI

Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti.

Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu.

Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.

"DEVLER LİGİ"NDE 3. FİNAL

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı.

İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.

EN GOLCÜ İSİM NİCLAS FÜLLKRUG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu.

Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.

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