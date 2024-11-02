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Spor

Borussia Dortmund, Leipzig'e şans tanımadı

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

2 Kasım 2024 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Leipzig'e şans tanımadı
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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk etti.

Signal Iduna Park'taki mücadeleyi ev sahibi, 2-1'lik skorla kazandı.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

ZİRVE KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

İŞTE BUNDESLIGA'DA OLUŞAN PUAN DURUMU

1- Bayern Münih (23)

2- Leipzig (20)

3- Eintracht Frankfurt (17)

4- Bayer Leverkusen (16)

5- Borussia Dortmund (16)

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