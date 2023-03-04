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Spor

Borussia Dortmund, Leipzig'i yenerek liderliğe yükseldi

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Leipzig'i 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

4 Mart 2023 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Leipzig'i yenerek liderliğe yükseldi
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Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 2-1 kazanırken 3 puan fark ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçın 21. dakikasında Marco Reus penaltı golüyle öne geçen Dortmund, Emre Can'ın 39. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunu tutmayı başarak Dortmund'a Leipzig'in cevabı 74'te Forsberg'le oldu ancak bu gol konuk ekibe puan için yeterli olmadı.

Dortmund'da kaptan Reus bu maçta attığı penaltı golüyle sarı siyahlı formayla 159. golünü kaydetti ve kulüp tarihinin en çok gol atan 2. oyunsu oldu. Öte yandan mücadelede Milli futbolcumuz Salih Özcan 83 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Dortmund 49 puana yükselerek maç fazlası ve 3 puan farkla Bayern'in önünde liderliğe yükseldi. Leipzig ise 42 puanda kalarak zirve takibinde yara aldı.

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