Borussia Dortmund, Mainz'i 3 golle geçti

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Borussia Dortmund 3-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Maximilian Beier, 42. dakikada Emre Can ve 72. dakikada Maximilian Beier attı. Mainz'ın tek golü 76. dakikada Paul Nebel'den geldi.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.

Dortmund, bu galibiyetle ligde iki maç sonra kazandı. Mainz'ın ligdeki altı maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 38 puana yükseldi. Mainz, 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanına gidecek. Mainz, sahasında Holstein Kiel ile karşılaşacak.