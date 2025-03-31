İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0261
  • EURO
    41,1291
  • ALTIN
    3773.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund, Mainz'i 3 golle geçti
Spor

Borussia Dortmund, Mainz'i 3 golle geçti

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Borussia Dortmund 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Mainz'i 3 golle geçti
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Borussia Dortmund 3-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Maximilian Beier, 42. dakikada Emre Can ve 72. dakikada Maximilian Beier attı. Mainz'ın tek golü 76. dakikada Paul Nebel'den geldi.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.

Dortmund, bu galibiyetle ligde iki maç sonra kazandı. Mainz'ın ligdeki altı maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 38 puana yükseldi. Mainz, 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanına gidecek. Mainz, sahasında Holstein Kiel ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.