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Spor

Borussia Dortmund rakibini sahadan 6 golle sildi

Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında Wolfsburg'u konuk eden Borussia Dortmund rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

7 Mayıs 2023 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Borussia Dortmund rakibini sahadan 6 golle sildi
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Almanya Ligi'nin 31. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi Borussia Dortmund 6-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 59'da Karim Adeyemi, 28'de Sebastian Haller, 37'de Donyell Malen ile 54 ve 86. dakikalarda Jude Bellingham attı.

Borussia Dortmund'da 2 gol atan Karim Adeyemi, 65. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, ligde 64 puana yükseldi ve 65 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Wolfsburg 46 puanda kaldı.

Borussia Dortmund ligde gelecek hafta Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

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