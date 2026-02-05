Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini için kararını verdi

Borussia Dortmund, Galatasaray'ın gündemine gelen Ramy Bensebaini için kararını verdi.

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, ülkesi ile Afrika Kupası'nda mücadele ettikten sonra Borussia Dortmund'a geri döndü ancak ligde forma şansı bulamadı.

AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, bu gelişmeye rağmen 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ramy Bensebaini'nin, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Savunmanın ortasında ve sol bekte görev yapabilen Bensebaini, Alman ekibinde bu sezon 20 maçta süre buldu. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.