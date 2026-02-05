İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,542
  • EURO
    51,4114
  • ALTIN
    6722.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini için kararını verdi
Spor

Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini için kararını verdi

Alman ekibi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Ramy Bensebaini'nin takımdaki geleceği hakkında kararını verdi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini için kararını verdi
ABONE OL

Borussia Dortmund, Galatasaray'ın gündemine gelen Ramy Bensebaini için kararını verdi.

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, ülkesi ile Afrika Kupası'nda mücadele ettikten sonra Borussia Dortmund'a geri döndü ancak ligde forma şansı bulamadı.

AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, bu gelişmeye rağmen 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ramy Bensebaini'nin, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Savunmanın ortasında ve sol bekte görev yapabilen Bensebaini, Alman ekibinde bu sezon 20 maçta süre buldu. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.