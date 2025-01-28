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Spor

Borussia Dortmund, Salih Özcan için kararını verdi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon başında Wolfsburg'a kiraladığı 27 yaşındaki milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 20:38 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Salih Özcan için kararını verdi
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Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı.

Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Türk milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı.

Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.

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