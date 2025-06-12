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Spor

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi

Alman ekibi Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan milli futbolcu Salih Özcan'ın bonservisini belirledi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi
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Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Salih Özcan'ı maaş yükünden kurtarmak ve bonservis geliri elde etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY PEŞİNDE

Bild gazetesinin haberine göre, Alman kulübü Türk milli futbolcuyu 5 milyon Euro karşılığında satmaya hazır. Dortmund, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu üç yıl önce 1. FC Köln'den yine 5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Şimdi ise Beşiktaş, Galatasaray ve oyuncunun eski kulübü Köln'ün Salih Özcan'la ilgilendiği ifade ediliyor.

Salih Özcan, Dortmund kadrosunda gözden çıkarılmış durumda. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği VfL Wolfsburg'da da fazla şans bulamayan Özcan'ın kiralık sözleşmesi ocak ayında personel eksikliği nedeniyle sonlandırılmıştı. Ancak şu an itibarıyla tarafların yollarını tamamen ayırmaya yakın olduğu bildiriliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen milli futbolcu, gol katkısı yapamadı.

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