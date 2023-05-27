Borussia Dortmund, şampiyonluğu son maçta kaçırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasına avantajlı giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü yenen Bayern Münih averajla şampiyonluğa ulaştı.



Bayern Münih, Bundesliga'nın 34. ve son haftasına RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu. Bavyera ekibi 8. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Köln, Dejan Ljubicic'in penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Konuk ekip, 89. dakikada Jamal Musiala ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Bayern Münih, puanını 71'e çıkararak Borussia Dortmund'u yakalarken, sezonu averajla lider tamamlayıp, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez adını zirveye yazdırdı.

BORUSSİA DORTMUND'DA HAYAL KIRIKLIĞI



Bundesliga'nın son haftasına 2 puan farkla lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Müsabakanın 15. dakikasında Andreas Hanche-Olsen ve 24. dakikasında Karim Onisiwo'nun gollerine engel olamayan Borussia Dortmund, 69. dakikada Raphael Guerreiro, 90+ 6. dakikada ise Niklas Süle'yle rakip fileleri havalandırıp skoru eşitlese de kendisini hem galibiyete hem de şampiyonluğa ulaştıracak skoru bulamadı.

Borussia Dortmund puanını 71'e çıkarmasına karşın, sezonu Bayern Münih'in averajla gerisinde ikinci sırada bitirdi.