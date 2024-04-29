Borussia Dortmund, Sancho için masaya oturacak

Kış transfer döneminde Manchester United'dan Jadon Sancho'yu kiralayan Borussia Dortmund, yıldız oyuncu için harekete geçecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dortmund, devre arasında kiraladığı Sancho'nun performansından memnun kaldı.

Alman devi, sezon sonunda yıldız oyuncuyu takımda tutmak için Manchester United ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

Haberde, Borussia Dortmund'un bu transferi gerçekleştirme şansının zor olduğu ancak Sarı-siyahlı kulübün tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

DORTMUND PERFORMANSI

Dortmund ile 16 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.