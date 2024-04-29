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Spor

Borussia Dortmund, Sancho için masaya oturacak

Borussia Dortmund, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'nun bonservisini almak için sezon sonunda harekete geçecek.

29 Nisan 2024 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Sancho için masaya oturacak
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Kış transfer döneminde Manchester United'dan Jadon Sancho'yu kiralayan Borussia Dortmund, yıldız oyuncu için harekete geçecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dortmund, devre arasında kiraladığı Sancho'nun performansından memnun kaldı.

Alman devi, sezon sonunda yıldız oyuncuyu takımda tutmak için Manchester United ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

Haberde, Borussia Dortmund'un bu transferi gerçekleştirme şansının zor olduğu ancak Sarı-siyahlı kulübün tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

DORTMUND PERFORMANSI

Dortmund ile 16 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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