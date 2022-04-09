Borussia Dortmund, Stuttgart deplasmanında 2 golle kazandı

Bundesliga 29. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz-Arena'da oynanan karşılaşma 2-0'lık Borussia Dortmund üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 12. dakikasında Brandt'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Borussia Dortmund, 71'de bir kez daha Brandt'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve net bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlı ekip böylelikle ligde 2 maç aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 60 puana yükselerek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Stuttgart ise 27 puanda kalarak düşme potasına girme tehlikesini yaşamayı sürdürdü.