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Spor

Borussia Dortmund, Stuttgart maçında puanlar paylaşıldı

Bundesliga 28. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart ile karşı karşıya geldi. 3-3 berabere tamamlanan maçta iki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Stuttgart maçında puanlar paylaşıldı
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Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart deplasmanına konuk oldu. Mercedes Benz-Arena'daki maç 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada Borussia Dortmund 26. dakikada Sebastian Haller ve 33. dakikada Donyell Malen'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Stuttgart bu gollere, 77. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Josha Vagnoman'ın golleriyle karşılık verdi. Borussia Dortmund'da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Giovanni Reyna durumu 3-3'e getirdi. Pes etmeyen Stuttgart, Silas'ın 90+7'de attığı golle karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Stuttgart'da Konstanstinos Mavropanos, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmedi. Dortmund puanını 57 yaparken, Stuttgart 24 puana yükseldi.

Dortmund, ligde gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Stuttgart ise Augsburg deplasmanına gidecek.

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