26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

26 Ağustos 2025 Salı 17:05
Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini uzattı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla olan sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kovac, Borussia Dortmund'u eski günlerine döndürmek için üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Borussia Dortmund'u sahada eski günlerine döndürmek için son altı ayda birlikte büyük ilerleme kaydettik. Teknik direktörler olarak bize duyulan güvenin yüksek olduğunu hissediyoruz ve kulüp ve taraftarlarla birlikte burada özel bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Son birkaç haftadır yaptığımız görüşmeler, bugüne kadarki başarılarımızın üzerine inşa ederek bu kulüpte uzun vadeli başarılar elde edebileceğimize olan inancımı pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Nuri Şahin'in yerine gelen Hırvat teknik adam, Bayern Münih'le 2019'da Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

