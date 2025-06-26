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Spor

Borussia Dortmund ve Fluminense gruptan çıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund lider, Fluminense de ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Borussia Dortmund ve Fluminense gruptan çıktı
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ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan F Grubu karşılaşmalarıyla devam etti. Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Ulsan Hora'yı 1-0 mağlup etti. Dortmund'un tek golünü 36. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

Mamelodi Sundowns ile Fluminense arasında oynanan müsabaka ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken, Fluminense de 5 puanla gruptan ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Grupta ayrıca Mamelodi Sundowns 4 puanla üçüncü, puan alamayan Ulsan Hora de sonuncu oldu.

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