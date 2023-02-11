Borussia Dortmund, Werder Bremen'i 2 golle geçti

Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Borussia Dortmund, 67. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 84. dakikada Julian Brandt'ın attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'da 40 puana yükseldi. Werder Bremen ise 27 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Werder Bremen ise Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak.