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Spor

Borussia Dortmund yeni transferini duyurdu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Manchester City'den Yan Couto'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Borussia Dortmund yeni transferini duyurdu
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Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Yan Couto transferini açıkladı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bekle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmede satın alma opsiyonunun olduğu ve bunun belirli sportif şartların gerçekleşmesi halinde devreye gireceği ifade edildi.

Yan Couto'nun Borussia Dortmund'da 2 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Bu, benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Borussia Dortmund özel bir kulüp. Brezilya'daki her çocuk bu kulübün büyüklüğünü biliyor ve sarı duvarı tanıyor." dedi.

GIRONA'DAKİ SEZONU VE KARİYERİ

LaLiga'da geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken takımlarından Girona'da Yan Couto 39 maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 10 asist kaydetti.

Couto, kariyerinde daha önce Coritiba ve Braga formalarını da giydi.

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