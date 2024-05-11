Borussia Dortmund'a deplasmanda soğuk duş!

Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşılaştı.

Mewa Arena'da oynanan maçı Mainz 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Barreiro, 19 ve 23. dakikada Jae-Sung kaydetti.

Dortmund'da Salih Özcan maça 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran Mainz, kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Dortmund ise 60 puanla 5. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Darmstadt ile oynayacak. Mainz ise Wolfsburg ile karşılaşacak.