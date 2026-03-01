Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a Emre Can'dan kötü haber geldi. Borussia Dortmund, Bayern Münih maçında sakatlanan Emre Can'ın çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Borussia Dortmund Spor Direktörü Sebastian Kehl, deneyimli futbolcu için, "Emre'nin sakatlığı çok üzücü. Sadece kendisi için değil, hepimiz için öyle. O bizim kaptanımız ve kulübümüzün önemli bir parçası. Emre'yi önümüzdeki aylarda tamamen iyileşmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Borussia Dortmund'da bu sezon 16 maçta süre bulan Emre Can, 3 gool attı.