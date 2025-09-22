İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Borussia Dortmund'a tek gol yetti

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'u konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 01:45
Borussia Dortmund'a tek gol yetti
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'u konuk etti.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü, dakika 20'de Karim Adeyemi kaydetti.

Dortmund formasıyla mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Salih Özcan, 90+2. dakikada Marcel Sabitzer'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 10'a yükseltti. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Mainz deplasmanına gidecek. Wolfsburg, Leipzig'i konuk edecek.

