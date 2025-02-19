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Spor

Borussia Dortmund'a tur için beraberlik yetti

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Sporting ile 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'a tur için beraberlik yetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 58. dakikasında Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy'nin kullandığı penaltıyı Sporting kalecisi Rui Silva kurtardı.

Bu sonucun ardından Sporting deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sporting ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Dortmund'un son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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