Borussia Dortmund'a tur için beraberlik yetti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Borussia Dortmund, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 58. dakikasında Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy'nin kullandığı penaltıyı Sporting kalecisi Rui Silva kurtardı.

Bu sonucun ardından Sporting deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sporting ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Dortmund'un son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.