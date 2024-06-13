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  • Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi! Nuri Şahin göreve geliyor
Spor

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi! Nuri Şahin göreve geliyor

Edin Terzic'in Borussia Dortmund'daki görevinden istifa etmesi sonrası takımın başına yardımcısı Nuri Şahin'in geçeceği iddia edildi.

13 Haziran 2024 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi! Nuri Şahin göreve geliyor
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Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Borussia Dortmund, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Alman devinin teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic ise sürpriz bir kararla görevi bıraktı. Terzic'in yerine gelecek isimle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TERZIC İSTİFASINI SUNDU

Sky'ın haberine göre Edin Terzic, Borussia Dortmund yönetimine istifasını sundu. Alman ekibi, Edin Terzic'in istifasını kabul etti ve görevine son verdi.

NURİ ŞAHİN GÖREVE GELİYOR

Bild'de yer alan haberde ise Edin Terzic sonrası Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacak. 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olan Şahin, Alman devinin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

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