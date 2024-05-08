Borussia Dortmund'da galibiyetin mimarları konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i toplamda 2-0'lık skorla eleyerek finale yükselen Borussia Dortmund'da Mats Hummels, Edin Terzic, Marco Reus ve Sebastian Haller mücadelenini ardından görüşlerini aktardı.

MATS HUMMELS

Kariyeri boyunca çok az Şampiyonlar Ligi golü attığını söyleyen Mats Hummels, "Kariyerim boyunca Şampiyonlar Ligi'nde çok az gol attım, sadece beş. Şimdi bu sayıyı artırmanın tam zamanı. Grup aşamasının ikinci maçından bu yana, her maçı kazanabileceğimize inanıyoruz ve şu anda Wembley'de neden kazanmamamız gerektiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Maçı kazanmalarını en önemli sebebini açıklayan Hummels şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Aktif kaldık ve oyunun dışında çok fazla tempo ve stadyumun dışındaki atmosferden faydalanmayı başardık. Başarımızın reçetesi buydu."

EDIN TERZIC

Hırvat teknik adam, "PSV Einhoven'a (Borussia Dortmund, PSV'yi son 16 turunda eledi) karşı oynadığımız ilk maçtan önce Londra'ya yolculuğun ne kadar kısa olabileceğinden bahsetmiştik. O zamanlar pek çok kişi şaşırmıştı. Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaybettik. Şimdi taraftarlarımıza bir şeyler verebildiğimiz için mutluyum." dedi.

Terzic, açıklamalarına, "Her maçta biraz daha geliştik ve sonunda herkesi şaşırtabilen bir takım olduk. Şimdi takımımla birlikte finalde olduğum için çok mutluyum, gururluyum." diye devam etti.

"Finale kalmayı hak ettik." diyen başarılı teknik adam, PSG karşısında alınan 1-0'lık galibiyette şansın da kendilerinin yanında olduğunu söyledi ve "İlk yarıda çok iyi şanslar bulamadılar. Gol atmak için her şeyi denediler, top birkaç kez direkten döndü. Biraz şanslıydık." değerlendirmesinde bulundu.

MARCO REUS

Marco Reus yaptığı açıklamada, "10 yılı aşkın bir zamandan sonra yeniden Dortmund ile finaldeyim. Tarif edilemez bir an." dedi.

Kimsenin bunu beklemediğini söyleyen Reus, "Yarın kimse maçın nasıl kazanıldığını sormayacak. Kimse kaç şutun direkten döndüğüne de bakmayacak. Önemli olan Dortmund'un yeniden finalde olması. Bunu kimse beklemiyordu." ifadelerini kullandı.

SEBASTIAN HALLER

Kimsenin Borussia Dortmund'u favori olarak görmediğini söyleyen Haller şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda kafamın içinde bir çok şey dolanıyor. Kimse bizim turu geçeceğimize inanmadı. Bir noktada biz bile bunu düşündük ama buradayız. Bunu fazlasıyla hak ettik. Finalin kazanılması gerekir. Şimdi hazırlanmak için üç haftamız var."