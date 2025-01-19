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Spor

Borussia Dortmund'da hedef Marcus Rashford

Alman ekibi Borussia Dortmund, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Marcus Rashford için kadrosuna katmak da ısrarcı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da hedef Marcus Rashford
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Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Marcus Rashford için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Marcus Rashford transferinde en iddialı kulüp konumuna geldi.

Habere göre; her şey planladığı gibi giderse Rashford, perşembe günü sağlık kontrolleri için Almanya'ya gidecek.

NURİ ŞAHİN ISRARCI

Öte yandan Sky Sport'un haberinde Borussia Dortmund'da özellikle teknik direktör Nuri Şahin ve sportif direktör Sebastian Kehl'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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