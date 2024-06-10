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Spor

Borussia Dortmund'da Hummels gerçeği ortaya çıktı!

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels, teknik direktör Edin Terzic'in takımdan ayrılması halinde, sözleşme yenilemek istiyor.

10 Haziran 2024 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da Hummels gerçeği ortaya çıktı!
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Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve ayrılacağı açıklanan Mats Hummels için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre; Hummels, sorun yaşadığı teknik direktör Edin Terzic'in ayrılması halinde Alman ekibinde kalabilir.

KONUYU YETKİLİLERE İLETTİ

Haberde Edin Terciz ile yolların ayrılması halinde Hummels'in sözleşmesinin tekrar uzatılacağı iddia edildi. 35 yaşındaki oyuncunun bu konuyu yetkililere ilettiği aktarıldı.

Edin Tercic ile sorun yaşayan Hummels'in ayrılık kararını da bu yüzden aldığı öne sürüldü.

FİNAL ÖNCESİ ELEŞTİRMİŞTİ

Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi genç teknik direktörü eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

AYRILIK KARARI ALMAYACAK

Bununla birlikte aynı haberde Dortmund yönetiminin Terzic ile yola devam edeceği ve ayrılık kararı almayı düşünmediği kaydedildi.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'A RET

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hummels, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti. Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.

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