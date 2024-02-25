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Spor

Borussia Dortmund'da kriz çıktı! Nuri Şahin resmen başa geçiyor

Bundesliga'nın dev kulüplerinden Borussia Dortmund'da alınan kötü sonuçların ardından taraftar, teknik direktör Edin Terzic'i istifaya çağırdı. Yardımcı antrenör Nuri Şahin'e büyük bir fırsat doğdu. İşte Nuri Şahin haberinin detayları...

25 Şubat 2024 Pazar 22:38 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da kriz çıktı! Nuri Şahin resmen başa geçiyor
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Almanya'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund, ligde ktöü sonuçlar almaya devam ediyor. Ligin 23. haftasında Dortmund, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Son olarak bugün oynanan Hoffenheim'a karşı 2-1 öndeyken maç 3-2 kaybedilince taraftar çileden çıktı.

NURİ ŞAHİN KULÜBEYE!

Borussia Dortmund'da bir grup taraftar, alınan kötü sonuçları Edin Terzic'e bağladı ve istifa etmesini istedi. Kulübün Edin Terzic ile yolları ayırması durumda geçici olarak takımın başına Nuri Şahin'in geçmesi bekleniyor. Şahin'in takımla iyi bir gidişat sergilemesiyle, gelecek sezonda da takımın başında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

TAKIMI YÖNETTİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund'un, PSV ile karşılaştığı maçta zaman zaman takıma direktifleri Nuri Şahin'in dağıttığı görülmüştü.

PRO LİSANSI YOK

Nuri Şahin'in henüz teknik direktörlük için gereken pro lisansı bulunmuyor fakat Şahin'in bunun üzerinde çalıştığı biliniyor.

Star Gazetesi

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