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Spor

Borussia Dortmund'da Mats Hummels için karar zamanı

Borussia Dortmund, sezon sonunda takımla sözleşmesi sona erecek olan Mats Hummels için kararını Şampiyonlar Ligi finalinden sonra verecek. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da Mats Hummels için karar zamanı
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Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı zaman zaman Trabzonspor ve Beşiktaş'la da anılan Mats Hummels'in, Alman takımında ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Dortmund ekibinin sportif direktörü Sebatian Kehl, Hummels'in geleceğine ilişkin kararın cumartesi günü Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinden sonra verileceğini belirtti.

SEBASTIAN KEHL: "HENÜZ KARAR VERMEDİK

Kehl, 35 yaşındaki stoperle yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Henüz buna karar vermedik. Mats Hummels şu an sadece final maçıyla ilgileniyor. Geriye kalan her şeye bundan sonra karar vereceğiz" diye konuştu.

Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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