Borussia Dortmund'da sakatlık krizi! Nuri Şahin zora girdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, ligde ise Augsburg'a 2-1 kaybeden Borussia Dortmund'da sakat oyuncuların fazlalığı endişe yaratıyor.

"FAZLA BİR UMUDUM YOK"

Salı günü Almanya Kupası'nda Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek Dortmund'da Karim Adeyemi, Gio Reyna, Niklas Süle, Yan Cuoto, Julien Duranville ile birlikte Julian Ryerson'un bu maçta forması giymesi beklenmiyor. Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, bu oyuncuların durumlarıyla ilgili "Bugün (pazartesi) bir değerlendirme yapacağız, fazla bir umudum yok." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA

Augsburg maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Marcel Sabitzer ve Waldemar Anton ile ilgili konuşan genç teknik adam, "Her saat önemli. Oynayıp oynamayacakları maçın başlamasına kısa süre kala belli olacak." diye konuştu.

Almugera Kabar ve Cole Campbell gibi kulübün altyapısından yetişen ve Augsburg maçında ilk kez A Takım forması giyen genç oyuncular için konuşan Nuri Şahin, "Genç takımımızdan yetişen oyuncularımızın olması bizim için her zaman büyük bir avantaj olmuştur." sözlerini sarf etti.

WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Kupası ikinci tur maçında salı günü Wolfsburg'a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 22.45'te başlayacak.