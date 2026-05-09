İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund'da Salih Özcan dönemi sona eriyor
Spor

Borussia Dortmund'da Salih Özcan dönemi sona eriyor

Salih Özcan, Borussia Dortmund kariyerinin sonuna geliyor. Frankfurt maçı sonrası taraftarlara veda eden milli futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'da Salih Özcan dönemi sona eriyor
ABONE OL

Milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor.

Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

Maç sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken üç futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü.

Öte yandan, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.