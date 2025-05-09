Borussia Dortmund'da yeni Bellingham dönemi

Borussia Dortmund, eski oyuncusu Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham ile ilgileniyor.

DORTMUND İLGİLENİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund, Sunderland forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Jobe Bellingham'ın Dortmund'a oynamaya sıcak baktığı ancak kariyerinin bir sonraki adımında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediği kaydedildi.

Sunderland'in ise genç orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübü Sunderland ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





Bu sezon Sunderland'de 40 maçta süre bulan Bellingham, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.