Borussia Dortmund'dan bir deplasman kaybı daha

Almanya Bundesliga'nın 10'uncu haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ligin orta sıralarında yer alan Mainz'i ağırladı. Sarı-siyahlı takımın Türk asıllı futbolcusu Emre Can ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 27'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan ev sahibi Dortmund maçın 36'ıncı dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika sonra beraberliği yakalamasına rağmen 45+3'de yediği golle ilk yarıyı mağlup kapadı.

İkinci yarının 54'üncü dakikasında bir gol daha yiyen Dortmund maçtan 3-1 yenik ayrılarak, son haftalarda ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve puan tablosunda 7'nci sıraya geriledi. Nuri Şahin'in takımı bütün kulvarlarda çıktığı son 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.