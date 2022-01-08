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Spor

Borussia Dortmund'dan deplasmanda müthiş geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 23:30
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'ta konuk oldu.

Ev sahibi ekip 15. ve 24. dakikalarda Rafael Borre'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Özellikle ikinci yarının son bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 71. dakikada Thorgan Hazard, 87. dakikada Jude Bellingham ve 89. dakikada Mahmoud Dahoud ile buluğu 3 golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Böylelikle sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'in ardından 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, dün Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olan ve 43 puanda kalan Bayern Münih ile aradaki puan farkını da 6'ya düşürdü.

Eintracht Frankfurt ise 27 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 18. hafta yarın oynanacak Hertha Berlin-Köln ve Bochum- Wolfsburg karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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