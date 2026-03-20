  • Borussia Dortmund'dan Emre Can'a yeni sözleşme
Borussia Dortmund'dan Emre Can'a yeni sözleşme

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 32 yaşındaki deneyimli oyuncusu Emre Can ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 17:16
Borussia Dortmund, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Emre Can ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, şubat ayında çapraz bağlarından sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Kulüp Genel Müdürü Lars Ricken, Emre Can'ın sakatlığı dönemde 32 yaşındaki futbolcunun yanında olacaklarını söylemişti.

Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund'da çıktığı 16 maçta 3 kez ağları havalandırmıştı.

