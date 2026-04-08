Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho açıklaması

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jadon Sancho ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcu için adı geçen takımlardan biri olan eski kulübü Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, "Şu anda birçok oyuncuyu inceliyor ve yakından analiz ediyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini değerlendiriyoruz. Jadon Sancho için de aynısını yapıyoruz." diye konuştu.

Manchester United'dan bu sezon Aston Villa'ya kiralanan Jadon Sancho, 31 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.