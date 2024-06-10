Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho hamlesi

Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, Sancho'nun yeniden transferi için Manchester United ile temasa geçti.

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

İtalya'dan Juventus'un da İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Manchester United, 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 48 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

MANU'DAKİ MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan Jadon Sancho'nun İngiliz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.