İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Borussia Dortmund'dan kritik 3 puan

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, Brandt ve Guirassy'nin golleriyle üç puana uzandı.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'dan kritik 3 puan
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oldu.

Wolkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Julian Brandt ile 87. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.

Wolfsburg'un tek golünü ise dakika 52'de Konstantinos Koulierakis kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 48 yaptı. Wolfsburg, 19 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Mainz'ı konuk edecek. Wolfsburg, Leipzig deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.