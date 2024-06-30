İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund'dan PSG'ye transfer çalımı!
Spor

Borussia Dortmund'dan PSG'ye transfer çalımı!

Almanya ekiplerinden Borussia Dortmund'un Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu Rayan Cherki'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

30 Haziran 2024 Pazar 20:39 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'dan PSG'ye transfer çalımı!
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund, yıldız ismi PSG'nin elinden almaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un PSG'nin de ilgilendiği Lyon forması giyen 20 yaşındaki on numara Rayan Cherki'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

OYUNCU DORTMUND'U İSTİYOR

Haberde genç oyuncu için PSG'nin yaptığı 15 milyon euro'luk teklifin aynısını Fransız ekibine sunduğu belirtilirken Cherki'nin de Alman devine transfer olmak istediği ifade edildi.

Bununla birlikte Dortmund'un bu transferi kısa süre içinde sonuçlandıracağı da yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Lyon'da 39 maça çıkan Fransız on numara, 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.