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Spor

Borussia Dortmund'dan Sancho açıklaması

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jadon Sancho ile devam etmek istiyor.

5 Mayıs 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'dan Sancho açıklaması
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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sezon ortasında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jadon Sancho'yu yeni sezonda da kadrosuna katmak istiyor.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl, bu doğrultuda bir açıklama yaptı.

'TAKIMA KATMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Die Welt'e konuşan Kehl, "Onun niteliklerini daha fazla açıklamaya ihtiyacımız yok. Bizimle geçirdiği 6 ayın ardından gülümsemesi geri geldi. Yeniden takıma katmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Manchester United kulübü de onun ne kadar iyi oynadığını görüyor. Kâr etmek için satmak isteyebilirler." dedi.

Haberde ayrıca Borussia Dortmund'un Sancho'ya takımda kalmak için Manchester United ile uzlaşmasını istediği ve müzakerelerde kolaylık sağlamasını umduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund ile 17 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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