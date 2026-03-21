  Borussia Dortmund'dan son bölümde büyük zafer!
Borussia Dortmund'dan son bölümde büyük zafer!

Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle Hamburg'u 3-2 mağlup etti.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u ağırladı. Borussia Dortmund, 2-0 geride gelerek maçı 3-2 kazandı.

Hamburg, 19. dakikada Philip Otele ve 38. dakikada Albert Sambi Lokonga ile Dortmund deplasmanında 2-0'ı buldu.

Borussia Dortmund'da Felix Nmecha, 45. dakikada penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 2-0 Hamburg üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Dortmund, 73. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Dortmund, 78. dakikada Sehrou Guirassy ile bir gol daha buldu ve skor 2-2 oldu.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Bensebaini'nin 84. dakikada penaltı golüyle maçı 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, maçta süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde 61 puana yükseldi. Hamburg, 30 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, ligde bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Augsburg'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
