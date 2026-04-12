İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Borussia Dortmund'un galibiyet serisi sona erdi
Borussia Dortmund'un galibiyet serisi sona erdi

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:13
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Dortmund Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'in golünü 42. dakikada Robert Andrich attı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona eren Borussia Dortmund, 64 puanda kaldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bayer Leverkusen, 52 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg'u ağırlayacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.