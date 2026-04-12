Borussia Dortmund'un galibiyet serisi sona erdi

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Dortmund Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'in golünü 42. dakikada Robert Andrich attı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona eren Borussia Dortmund, 64 puanda kaldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bayer Leverkusen, 52 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg'u ağırlayacak.