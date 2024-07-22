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Spor

Borussia Dortmund'un gözü Manchester City'nin sağ bekinde

Türk teknik adam Nuri Şahin'in başında olduğu Borussia Dortmund, bonservisi Manchester City'de olan 22 yaşındaki sağ bek Yan Couto'yu gündemine aldı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'un gözü Manchester City'nin sağ bekinde
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Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, transferdeki yeni hedefini belirledi.

HEDEF YAN COUTO

Sky'ın haberine göre, Borussia Dortmund, bonservisi Manchester City'de bulunan Yan Couto ile ilgileniyor. Alman ekibinin, 22 yaşındaki sağ bekin transferi için Manchester City ile temasa geçtiği belirtildi.

DORTMUND'DA TRANSFER PLANI

Dortmund'un Couto'nun sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemediği ve Brezilyalı futbolcunun transferini 20-25 milyon euro'ya bitirmek istediği belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Couto'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen iki sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Couta, İspanyol ekibinde çıktığı 95 maçta 5 gol attı ve 17 asist yaptı.

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